A Firenze 100 nuovi agenti Municipale

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAR - Sono 100 i nuovi agenti di polizia municipale in arrivo a Firenze. Sono infatti terminate da pochi giorni le selezioni e ieri è uscita la graduatoria finale. Le domande totali inizialmente presentate al concorso erano state 1.217.

Dei 100 che entreranno presto in servizio, 77 sono uomini (con un'età media di 26,91 anni), e 23 le donne ( con età media di 27,26 anni). I più giovani sono un 20enne e una 19enne, mentre gli 'anziani' del gruppo sono cinque agenti di 32 anni (3 uomini e 2 donne).

Le selezioni sono partite con la prova preselettiva il 19 novembre 2018, per proseguire poi il 26, 27, 28 30 novembre e il 3 dicembre con le prove fisiche. La prova scritta si è tenuta il 17 dicembre e gli orali tra il 7 gennaio e l'8 febbraio. Le prove psicoattitudinali sono avvenute tra il 15 febbraio e il 21 febbraio.