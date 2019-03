Sequestrati 26 cavallucci marino

(ANSA) - PRATO, 8 MAR - I carabinieri forestali hanno sequestrato 26 esemplari di cavalluccio marino esposti per la vendita in un negozio di Prato. Il titolare è stato denunciato per aver violato la Convenzione internazionale di Washington sul commercio internazionale di animali e piante minacciati di estinzione. L'intervento dei militari è stato richiesto mentre era in corso un controllo interforze da parte all'interno di un negozio di alimentari guidato da persone di nazionalità cinese.

"Nonostante la protezione internazionale - spiegano i militari in una nota - il cavalluccio marino è largamente utilizzato nel campo della medicina tradizionale Cinese e quindi oggetto di largo sfruttamento anche incontrollato".