Noel Gallagher al Pistoia blues

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - Sarà Noel Gallagher con la sua band High Flying Birds il protagonista della serata dell'8 luglio 2019 alla 40/a edizione del Pistoia blues festival. Con la conferma dell'artista, spiegano gli organizzatori della manifestazione pistoiese in una nota, si definiscono headliner e date dell'edizione 2019: i Black Stone Cherry il 5 luglio, Thirty Seconds To Mars il 6 luglio, Robben Ford e Eric Gales il 7 luglio, Noel Gallagher's High Flying Birds l'8 luglio e Ben Harper & The Innocent Criminals il 10 luglio.