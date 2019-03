Con siringa minaccia clienti 'movida'

(ANSA) - PRATO, 8 MAR - Brandendo una siringa ha minacciato gli avventori dei locali e causato attimi di panico tra i loro clienti. E' successo la notte scorsa nel centro di Prato tra piazza Mercatale e via Garibaldi, nell'area della movida della città. Protagonista un 46enne pratese, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Il 30 gennaio scorso rubò un'ambulanza ai volontari impegnati in un servizio sempre in piazza Mercatale. Il 46enne venne inseguito, bloccato in viale Galilei e poi arrestato. Il giudice aveva convalidato l'arresto ma lo aveva rimesso in libertà. La notte scorsa le persone che si trovavano nella zona hanno cercato rifugio all'interno di due esercizi commerciali ancora aperti mentre un giovane ha cercato di disarmarlo e farlo desistere. Per tutta risposta il 46enne, per i testimoni in stato di agitazione, ha tentato di colpire per almeno 2 volte chi cercava di fermarlo. Il tutto è andato avanti per circa 20 minuti, quando gli agenti delle volanti lo hanno bloccato e arrestato.