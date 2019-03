Chiuse indagini trivella, 9 indagati

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Chiuse le indagini per il crollo della trivella da circa 100 tonnellate impegnata nei lavori per la realizzazione della linea 2 della tramvia di Firenze, che il 4 novembre del 2015 cadde improvvisamente al suolo nel cantiere di viale Guidoni. Nove le persone indagate dalla procura, tra cui i legali rappresentanti, direttori dei lavori e i tecnici delle ditte incaricate, oltre all'operatore del macchinario.

Secondo le perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari, la trivella, che finì a terra senza ferire nessuno, sarebbe crollata per un serie di cause. Tra queste, una non corretta valutazione del terreno sul quale era stato sistemato il pesante macchinario, e la mancata osservanza delle procedure previste dal costruttore per le fasi di estrazione, getto e pulizia dell'elica.