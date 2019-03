Pioli, Chiesa lo paragono a Mbappè

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - ''Non so se Chiesa diventerà mai un attaccante da 20 gol però io lo sto paragonando a Mbappé, pure lui era partito giocando più esterno e adesso fa l'attaccante.

Di sicuro Federico, al di là della crescita innegabile di Zaniolo, è adesso il miglior talento del calcio italiano''. Così Stefano Pioli intervenendo a Radio Bruno Toscana. ''Non so cosa sia meglio per il futuro di Chiesa - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - ma posso dire che oltre ad essere molto forte lui è molto dentro le nostre cose ed è fiorentino. Non mi aspettavo una sua crescita così importante, è maturato in tutti gli aspetti, basta vedere anche come ha reagito ai fischi di Bergamo. Le critiche di Gasperini a Federico? Ho la mia opinione in merito e me la tengo''.