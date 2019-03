Ragazzi Firenze cercasi per giuria film

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Giovanissimi fiorentini cercasi per far parte di una giuria di cinema internazionale che eleggerà il miglior film europeo per ragazzi. Sono aperte le candidature, per chi ha tra i 12 e i 14 anni, per lo Young Audience Award 2019, in programma al cinema Stensen di Firenze il 5 maggio.

Quel giorno, organizzata dall'European Film Award, in contemporanea ad altre 56 città di tutta Europa, 100 giovani fiorentini selezionati eleggeranno il miglior film europeo per ragazzi del 2019 (per iscriversi istruzioni su www.stensen.org).

Il 5 maggio, i ragazzi fiorentini della giuria si riuniranno alla Fondazione Stensen per vedere i 3 film candidati al premio, selezionati da una commissione dell'Efa e da 5 ragazzi: sono 'Los bando' di Christian Lo (93'), 'Old boys' di Toby MacDonald (95') e Fight Girl di Johan Timmers (84'). Tra una proiezione e l'altra i ragazzi confronteranno le loro opinioni sui film con la guida di un esperto e saranno connessi in videoconferenza con i loro colleghi stranieri.