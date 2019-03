Open day il 30 marzo a Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Open day, il prossimo 30 marzo, a Coverciano: il Centro tecnico federale apre le sue porte a tifosi e appassionati per scoprire la casa delle Nazionali italiane e l'Università del calcio. Per partecipare è necessario prenotare la visita (su web https://bit.ly/2EGocBO), entro il 13 marzo: posti disponibili fino ad esaurimento. Il primo Open day di Coverciano risale all'anno scorso.

Il pubblico potrà vedere dal vivo i terreni di gioco dove si allenano gli Azzurri e le Azzurre, scoprire quali siano le aule dove si sono formati i grandi allenatori italiani, ripercorrere la storia della Nazionale italiana visitando il museo del Calcio, che custodisce testimonianze e reperti di oltre 100 anni di sfide. Previste attività anche per i più piccoli e si potrà battere un calcio di rigore sullo stesso campo dove gli Azzurri preparano i loro impegni internazionali.