Nuove postazioni polfer a Firenze e Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Una nuova postazione mobile, con i colori e il logo della polizia ferroviaria, sarà utilizzata da oggi nelle stazioni di Santa Maria Novella a Firenze e di Pisa centrale. L'obiettivo è avere un maggiore impatto visivo della realtà circostante, costituendo, inoltre, un riferimento per i passeggeri in transito in stazione, solo a Firenze oltre 160mila al giorno. La nuova postazione, già in servizio in altre città, verrà utilizzata nei servizi di prevenzione e controllo, finalizzati al contrasto dei reati in ambito ferroviario, nonché a garantire maggiore sicurezza all'utenza, dagli agenti della polfer che, ad esempio, effettuano controlli a campione di quanti circolano in ambito ferroviario, oltre ad intervenire in eventuali emergenze che si verificano nelle stesse stazioni.