Nasconde droga in centro accoglienza

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Aveva oltre 400 grammi di marijuana nascosti in un armadietto all'interno di un centro di accoglienza straordinaria dell'hinterland fiorentino dove era ospitato. E' quanto scoperto ieri dalla guardia di finanza dopo un controllo a un richiedente asilo di origini ghanesi, un 40enne in Italia con permesso di soggiorno temporaneo, che è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo su un'autovettura con a bordo due persone, il ghanese e un italiano, a Firenze i finanzieri hanno rinvenuto al richiedente asilo 91 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish, insieme a tre cellulari e 250 euro in contanti.

Nella successiva perquisizione, con l'ausilio di un'unità cinofila, nel centro di accoglienza dove il ghanese è domiciliato i baschi verdi hanno rinvenuto altri 430 grammi di marijuana.