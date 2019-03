Avviso selezione personale per Interreg It-Fr

Ricerca di personale per Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020, il Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr). A indire la selezione pubblica, per colloquio, è Sviluppo Toscana spa al fine di formare due diverse graduatorie, una per assistente al monitoraggio fisico e finanziario, l'altra per assistente alla comunicazione. Le attività richieste, si spiega, sono di supporto a Sviluppo Toscana nella gestione del segretariato congiunto del Programma Interreg It-Fr.

Le assunzioni sono a tempo determinato di personale di livello quarto del Ccnl. Il 20 marzo prossimo è il termine per presentare le domande che dovranno essere inviate per raccomandata, con avviso di ricevimento, a Sviluppo Toscana spa (viale Matteotti, 60 - 50129 Firenze) o all'indirizzo Pec legal@pec.sviluppo.toscana.it.