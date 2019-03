Torna Young soccer camp di Paolo Rossi

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAR - Oltre alla confermata Perugia (dal 24 al 29 giugno), anche Montevarchi (1-6 luglio) ospiterà lo Young players soccer camp della Paolo Rossi Academy per bambini da sei a 14 anni. Lo hanno annunciato gli organizzatori.

I giovani atleti - sottolinea l'Academy dell'ex campione del mondo - sperimenteranno "cosa significhi far parte di un gruppo, imparando il rispetto per i compagni e per gli avversari". Punto "cardine" dei camp è infatti l'educazione sportiva, considerata base essenziale per apprendere le nozioni calcistiche. Alle lezioni di calcio si alternano momenti di svago, sotto la guida di istruttori "altamente qualificati".

L'attestato finale di partecipazione verrà firmato e consegnato direttamente da Paolo Rossi. (ANSA).