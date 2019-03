Reality tv valorizzerà Villa Mirabello

(ANSA) - ROSIGNANO MARITTIMO (LIVORNO), 5 MAR - Il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) ha sottoscritto un contratto con la società di produzione televisiva Heilman Production Llc per un progetto di valorizzazione della settecentesca Villa Mirabello, una dimora storica di proprietà comunale in località Gabbro. La società statunitense ha manifestato il proprio interesse alla concessione della villa per realizzarvi il programma televisivo 'The italian job', un 'competition show' basato su una gara tra restauratori per il recupero dell'immobile, in cui il vincitore ottiene il diritto di accesso alla villa per l'utilizzo, mentre il produttore ne mantiene la gestione. L'affidamento alla società è stato possibile poiché alla scadenza del bando, promosso dall'amministrazione per la concessione di valorizzazione ed utilizzo economico di Villa Mirabello nell'ambito del progetto 'Torri, fari ed edifici costieri' dell'Agenzia del Demanio, non sono pervenute proposte.