Malagò: Coni rappresentanza democratica

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 5 MAR - "Siamo in assoluto la rappresentanza più democratica che c'è in Italia perché, partendo da una piccola società, si vota il nostro provinciale, il regionale, il nazionale, che poi vota la Giunta, il Consiglio e il presidente, con un elemento di meritocrazia molto importante", "il Coni è una delle poche cose serie di questo paese, non ce ne sono tante altre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante una visita alla nuova sede provinciale Marina di Carrara. "Nel tempo abbiamo saputo portare avanti la bandiera dell'Italia e dei cinque cerchi olimpici - ha aggiunto -. Io sono solo l'ultimo erede di una lunga tradizione, cerco di essere un testimone, sono un uomo prestato a questo mondo, imprenditore innamorato dello sport, spero competente. Molte cose sono andate bene rispetto ad altre del sistema Italia che sono andate meno bene".