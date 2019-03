Ciclismo: torna la Strade bianche

(ANSA) - SIENA, 5 MAR - Si corre sabato prossimo, 9 marzo, 'la classica del nord più a sud d'Europa', ovvero la Strade bianche, gara lungo 184 chilometri di cui 63 lungo strade sterrate, con partenza e arrivo a Siena: il traguardo è in piazza del Campo. Domenica 10 marzo poi, come di consueto, si svolgerà la Gran fondo riservata ai dilettanti: 5.000 gli iscritti che partiranno dalla Fortezza medicea, arrivo sempre in piazza del Campo.

In attesa della conferma dei partecipanti - annunciati da Nibali al vincitore dell'anno scorso Benoot - ufficializzato oggi l'accordo triennale tra Comune di Siena e Rcs Strade Bianche per l'organizzazione delle due manifestazioni ciclistiche. Ad annunciarlo gli assessori allo sport e al turismo della Città del Palio, Silvia Buzzichelli e Alberto Tirelli e dall'ad e direttore generale di Rcs sport Paolo Bellino.