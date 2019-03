Viareggio Cup: al via l'11 marzo

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 4 MAR - Il torneo Women's Viareggio è la principale novità della 71/a edizione della Viareggio Cup, in programma dall'11 al 27 marzo, presentata questa mattina al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (Lucca).

Al torneo femminile parteciperanno otto formazioni: Juventus, Florentia, Sassuolo, Bologna, Fiorentina, Inter, Genoa e Spezia, mentre quello maschile vede la partecipazione di 40 squadre. Incognita di questa edizione - che lunedì prossimo vedrà l'attaccante della Samp Fabio Quagliarella leggere il giuramento - è l'utilizzo dello stadio dei Pini di Viareggio, chiuso dal 30 giugno scorso per motivi di sicurezza. Il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, e il presidente del Centro giovani calciatori, Alessandro Palagi, sperano in una soluzione in extremis per evitare che il torneo debba emigrare. Stamani è stato anche annunciato che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, riceverà il premio Torquato Bresciani, Riccardo Cucchi il premio Bruno Roghi, Giovanni Galli il premio Gaetano Scirea.