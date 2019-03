Nardella, Firenze non lo dimenticherà mai

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - "Cari Anna e Renato, grazie per la vostra lettera. Firenze non dimenticherà mai vostro figlio, il suo sorriso, la sua gentilezza e umanità. Non ci stancheremo di gridare il suo nome allo stadio. Firenze non smetterà mai di raccontare ai suoi bambini chi era #DavideAstori". Lo scrive su Fb il sindaco di Firenze Dario Nardella nel primo anniversario della morte del giocatore viola.