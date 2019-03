Contromano su Fi-Pi-Li, bloccato polizia

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - In contromano sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, un automobilista è stato poi bloccato dalla polizia stradale. E' accaduto venerdì sera scorso, nel tratto fiorentino della Sgc. Il conducente della vettura, un 49enne italiano, secondo quanto spiegato dalla stradale era ubriaco: dall'etilometro è risultato avere un tasso alcolemico di 2,46 g/l. All'uomo, residente a Montelupo Fiorentino, è stata ritirata la patente ed è stato multato, per aver viaggiato contromano, con oltre 300 euro e 10 punti in meno sulla patente.

Gli agenti hanno pure sequestrato la sua auto, una 600, avviando le procedure per la confisca.