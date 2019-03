Astori: su Palazzo Vecchio immagine fascia capitano

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - In memoria di Davide Astori, calciatore della Fiorentina e della Nazionale morto un anno fa, su iniziativa de sindaco di Firenze Dario Nardella, stasera, dalle 19 alle 23 sarà proiettata sulla facciata di Palazzo Vecchio l'immagine della fascia di capitano 'Da 13' con il giglio di Firenze e i colori dei quartieri del Calcio storico.

L'immagine proiettata è la stessa della coreografia utilizzata in curva Fiesole in occasione della gara Fiorentina-Atalanta dello scorso 27 febbraio.(ANSA).