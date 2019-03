Serie A: Atalanta-Fiorentina 3-1

(ANSA) - BERGAMO, 3 MAR - Atalanta batte Fiorentina 3-1 in un posticipo della 26/a giornata di serie A. Dopo due ko in campionato e il pari in Coppa a Firenze, la squadra di Gasperini mette stavolta in riga i viola, pure andati in vantaggio in apertura con una prodezza di Muriel. Ilicic e Gomez intorno alla mezz'ora ribaltano il risultato, mettendo le basi per un successo che Gosens certifica nella ripresa per il 3-1 finale.

Chiesa lotta fino all'ultimo, ma anche la traversa gli dice no e così la Fiorentina scivola a -5 dalla zona Europa.