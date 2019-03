Rapina con coltello a Firenze, arrestati

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - Armati di coltello hanno rapinato un gruppo di ragazzi, appropriandosi del cellulare, di un paio di cuffie, e di una piccola somma di denaro di uno di loro, un minorenne. Senza perdersi d'animo i ragazzi hanno chiamato il 112 e hanno poi pedinato i malviventi fino all'intervento dei carabinieri. Due marocchini di 22 e 25 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati così arrestati per rapina aggravata in concorso.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in piazza dell'Unità Italiana a Firenze. Alla vista dei militari i due hanno cercato di disfarsi del telefono e di un coltello, buttandoli a terra. Nel corso della perquisizione personale ai due è stato trovato un altro coltello e recuperate la somma di denaro e le cuffie.