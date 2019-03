Con droga fugge posto blocco, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - A bordo di uno scooter ha ignorato l'alt a un posto di blocco, in viale XI agosto a Firenze, dei carabinieri che lo hanno inseguito, poi ha perso il controllo del mezzo e ha continuato a fuggire a piedi finché non è stato bloccato dai militari che gli hanno trovato 560 grammi di cocaina e 16mila euro in contanti. Sull'uomo, un 36enne marocchino già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato perciò arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da un controllo, inoltre, il 36enne risultava gravato da un ordine di carcerazione, dovendo scontare un anno e tre giorni di reclusione.