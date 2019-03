Protesta aziende latte Centro Italia

(ANSA) - PISA, 2 MAR - Alcune decine di persone tra allevatori e studenti sardi hanno manifestato stamani a Pisa, sversando il latte in piazza, per solidarizzare con la protesta dei pastori in atto da settimane in Sardegna e denunciare lo stato di crisi delle aziende del centro Italia. "Ma la nostra presenza qui - ha spiegato Matteo Musio, allevatore umbro - vuole testimoniare che altre migliaia di aziende in Italia fanno fatica a sbarcare il lunario e non solo i nostri colleghi della Sardegna". "In Sardegna - ha aggiunto Musio - c'è circa il 50% delle aziende italiane colpite dal crollo del prezzo del latte ovocaprino, ma anche in Toscana e nel centro Italia ci sono migliaia di aziende che fanno fatica e solo in provincia di Pisa sono a decine". Al termine del presidio di protesta, in una piazza del centro pisano, i pastori hanno sversato alcuni bidoni di latte a terra, avviato una raccolta firme a sostegno della loro protesta con i passanti e allestito una tavola con i prodotti della loro attività.