Donna muore in incidente, ferito figlio

(ANSA) - AREZZO, 2 MAR - Incidente mortale questo pomeriggio sulla statale 73 in località il Torrino nel comune di Arezzo: si sono scontrati un'auto e un camion. La vittima è una 49enne, di origine straniera e residente a Perugia, che era alla guida di una Renault Talisman su cui viaggiava anche il figlio 14enne, rimasto ferito e trasportato poi con l'elisoccorso al Meyer di Firenze: secondo quanto appreso dai sanitari ha riportato una frattura. Lievi ferite per il camionista anche lui straniero, che ha rifiutato il ricovero. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Bloccata provvisoriamente la circolazione per consentire le operazioni di soccorso.