Animali Pinocchio nei disegni di Sassoli

(ANSA) - PISA, 2 MAR - E' dedicata agli animali che incontrano Pinocchio nelle sue avventure la mostra ospitata fino al 20 maggio prossimo al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi a Pisa. 'Una zoografia per Pinocchio. Disegni di Filippo Sassòli 2009-2019', il titolo dell'esposizione che raccoglie 35 disegni eseguiti dall'artista romano Sassoli.

Realizzati a penna con inchiostro nero, steso anche a pennello più o meno diluito e con rifiniture a punta metallica, i disegni sono divisi in due formati: il più grande dedicato agli 'animali personaggi' e il più piccolo agli 'animali comparse', ovvero a quelli definiti dallo stesso Sassoli "senza nome proprio, in minuscolo e non dialoganti".