Iachini, a Parma per fare punti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 1 MAR - Scontro diretto per l'Empoli che domani pomeriggio al Castellani affronta il Parma per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il tecnico dei toscani Beppe Iachini ha presentato la sfida.

"Scontro salvezza? - ha detto - Per noi ogni partita conta e dobbiamo sempre andare a fare prestazioni importanti e provare a portare a casa punti. Abbiamo fatto spesso buone cose, ma a causa di alcune sbavature non siamo riusciti a portare a casa il risultato quando avremmo meritato. E su questo stiamo lavorando, cercando sempre di fare le giuste prestazioni e coniugarci un risultato positivo. Chiamarla scontro salvezza o no per noi cambia poco, è un'altra gara dove dovremmo giocare per fare punti". L'Empoli è reduce dalla sconfitta 3-0 a Milano. "Con il Milan - ha spiegato Iachini -, dopo 50 minuti fatti nel modo giusto abbiamo subito due gol che avrebbero tagliato le gambe a qualsiasi squadra e hanno indirizzato la partita in maniera diversa".