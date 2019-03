Fotografo racconta per immagini la fine della sua vita

Ha voluto raccontare per immagini la fine della sua vita: scatti che lo ritraggono in gita al mare in carrozzina o mentre sposa, disteso a letto, la sua compagna. Fotografie ora raccolte in un volume, 'Il tempo del sollievo' (edizioni Atelier), i cui proventi saranno in parte devoluti a File, la Fondazione italiana di leniterapia i cui medici volontari lo hanno assistito nell'hospice di Prato dove è morto il 17 febbraio 2017, a 61 anni.



Giancarlo D'Emilio, fotografo professionista pistoiese, quando ha saputo che gli sarebbero rimasti pochi mesi di vita, ha deciso di farsi ritrarre, incaricando il collega Solimano Pezzella affinché la sua esperienza potesse essere condivisa da altri malati e dai loro familiari per affrontare la malattia con più coraggio. Così ha scelto di riprendere se stesso nell'ultimo scorcio della sua vita quotidiana, il declino inesorabile del suo corpo ma anche il sollievo per gli ultimi piaceri, come i pranzi con gli amici intorno al suo letto, la lezione via skype dall'hospice a 300 studenti, e, soprattutto, il matrimonio con Barbara. Ancora una foto lo ritrae mentre gli fanno la barba, un'altra ritrae i suoi piedi diventati gracili mentre si pesa sulla bilancia, un'altra mentre stringe una flebo in segno di sfida. Le più suggestive sono quelle che lo ritraggono sorridente e consapevole del destino che l'attende come quella del Capodanno coi fuochi d'artificio, felice per aver resistito ancora un altro giorno.