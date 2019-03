Benetti, consegnati altri 2 yacht Class

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 1 MAR - Mentre proseguono i lavori per il varo e la consegna di tre giga yacht di lunghezza superiore a 100 metri, Benetti ha consegnato ieri a Viareggio (Lucca) altri due yacht della categoria Class. Si tratta di 'Eurus', quarto modello di Delfino 95, e di 'Good Day', quarta imbarcazione di Mediterraneo 116. Entrambi gli yacht sono caratterizzati da scafo dislocante in vetroresina e sovrastruttura in fibra di carbonio.

"Le sfide che abbiamo affrontato negli ultimi mesi del 2018 e quelle che ci vedono impegnati per tutto il 2019 puntano in alto, grazie ai nostri tecnici e a tutti i fornitori che lavorano con passione e dedizione, mettendo a segno importanti risultati che ci hanno visto e ci vedranno alla conquista di altre stimolanti sfide", ha commentato Franco Fusignani, CEO di Benetti.