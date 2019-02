Serie B:non omologato 3-0 Spezia-Livorno

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Spezia-Livorno, posticipo della 7/a giornata di ritorno del campionato di Serie B, non è stata omologata dal giudice sportivo che ha fatto sapere di aver "ricevuto dal Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara e, in attesa di ricevere le motivazioni, si riserva di decidere in merito all'omologazione del risultato". Intanto, la società toscana è stata sanzionata con un'ammenda di 20.000 euro e diffida "per avere suoi sostenitori, al momento dell'ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell'impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27' del primo tempo, aggredito alcuni stewards presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze dell'Ordine". Per quanta riguarda le altre partite, sono tre i calciatori squalificati, tutti per un turno: Busellato (Foggia), Modolo (Venezia) e Petriccione (Lecce)