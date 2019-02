Belvedere Montelupo aperto uso pubblico

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 28 FEB - Un protocollo d'intesa per l'uso pubblico del belvedere del Castello di Montelupo (Firenze) è stato siglato dal sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti e da don Paolo Brogi, essendo l'area di proprietà della parrocchia. Il belvedere del Castello, sulla cui sommità si trova la prioria di San Lorenzo, è attualmente un luogo aperto al pubblico in poche occasioni, mentre ben diversa sarebbe la generale destinazione prevista dal piano regolatore in vigore. L'area presenta alcune problematiche di accessibilità e di sicurezza, nei pressi dell'affaccio sul pendio e in prossimità di precedenti indagini archeologiche, oltreché di degrado della prima cinta di mura. Il primo cittadino e don Brogi hanno quindi firmato una dichiarazione di intenti in cui si stabilisce che entro la fine del 2019 le parti definiranno le modalità contrattuali per l'uso pubblico dell'area prospiciente la prioria.