Ruba in supermercato dove fa vigilante

(ANSA) - PRATO, 25 FEB - Durante il turno di notte si impossessava di generi alimentari da un supermercato di Prato che doveva sorvegliare, per questo una guardia giurata è stata arrestata dai carabinieri per furto aggravato e continuato.

L'uomo, un 30enne originario del Tarantino e residente a Quarrata (Pistoia), è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si impossessava di generi alimentari per un valore di 500 euro. L'uomo era stato denunciato nei mesi scorsi per lo stesso reato compiuto sempre nel supermercato dove prestava servizio e i carabinieri hanno appurato che dal luglio 2018 la guardia giurata aveva complessivamente sottratto merce per un valore stimato di circa 48mila euro. Nella perquisizione domiciliare sono state sequestrate e rinvenute bottiglie di vini e liquori pregiati, sempre provento di furto, del valore di 300 euro.