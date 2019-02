Raccontare l'eccellenza, l'evento ANSA per la Toscana

Iniziato l'anno scorso a Venezia approda a Firenze il viaggio dell'ANSA dedicato alla comunicazione su quanto di meglio sanno esprimere i territori.

L'appuntamento è per domani (martedì 26 febbraio) alle 11, nella sede della Collezione Roberto Casamonti in piazza Santa Trinita. 'Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Toscana in Italia e nel mondo' il titolo dell'evento.



Tra i partecipanti l'amministratore delegato e il direttore di ANSA, Stefano De Alessandri e Luigi Contu. A parlare dell'eccellenze della Toscana saranno il presidente della Regione Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Con loro ci saranno Leonardo Bagnoli, amministratore delegato di Sammontana, il collezionista Roberto Casamonti, Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi Antinori, Leonardo Masotti, fondatore e presidente del comitato scientifico di El.En, Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Raffaello Napoleone, amministratore delegato di di Pitti Immagine. Porteranno la loro testimonianza Duccio Mazzanti, terza generazione di un'azienda artigiana di eccellenza, Mazzanti Piume, e Stefano Sordi, direttore marketing e vendite di Aruba.