Mostre: 'Passage' di Gormley agli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - E' 'Passage' maxi installazione metallica di 12 metri, che ricalca la figura umana, la protagonista della mostra dedicata all'artista inglese Antony Gormley. La rassegna 'Essere' si aprirà il 26 febbraio, nell'aula magliabechiana degli Uffizi di Firenze e resterà aperta fino al 26 maggio. Dodici opere sono nell'aula magliabechiana, altre due sono state collocate all'interno del percorso espositivo della Galleria, al secondo piano, mentre un'altra è stata installata sulla terrazza degli Uffizi. Oltre al tunnel di acciaio nero, a cui spetta il primato dell'opera più grande mai ospitata nella Galleria delle statue e delle pitture del museo, la mostra propone una selezione delle sculture di Gormley, realizzate in diversi materiali e dimensioni, che esplorano i temi del corpo nello spazio e del corpo come spazio. Centrale, nell'ambito dell'esposizione, è il dialogo in atto tra 'Passage' e 'Room', due sculture realizzate a 35 anni di distanza l'una dall'altra che affrontano la questione dello spazio del corpo.