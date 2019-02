Fiorentina: Muriel, pensiamo alla coppa

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - "Teniamoci i sorrisi e mettiamo da parte le polemiche. Mettiamo da parte quella che comunque resta una grande partita giocata dalla Fiorentina, resettiamo e pensiamo a mercoledì". Luis Muriel sui social esalta il 3-3 conquistato con l'Inter all'ultimo secondo e, fra le proteste nerazzurre, suona la carica in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta di mercoledì. "Questa squadra e questi tifosi non si arrendono mai, ora carichi per la Coppa Italia", ha twittato Simeone. Per mercoledì Pioli conta di recuperare Milenkovic ieri rimasto in panchina per un attacco influenzale mentre, ma restano indisponibili per infortunio Pezzella e Mirallas. Domani alle 18 i viola svolgeranno la rifinitura a porte aperte dentro il Franchi: a iniziare dalle 17,30 sarà accessibile per i tifosi il settore Maratona. Un modo per compattarsi ancora di più nell'attesa di una delle partite più importanti della stagione.