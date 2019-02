Scooter contro auto, muore 58enne Lucca

(ANSA) - LUCCA, 24 FEB - Un uomo di 58 anni di Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), è morto nel pomeriggio in un incidente avvenuto sulla Statale del Brennero a Lucca: viaggiava in sella al suo scooter che si è scontrato con una Renault all'incrocio con via di Piagge II. Un impatto violentissimo che ha ucciso l'uomo praticamente sul colpo: inutile anche la richiesta dell'elisoccorso lanciata dai primi volontari del 118.

Al vaglio della polizia municipale di Lucca la dinamica. L'incidente ha ridotto in mille pezzi il maxi-scooter Gilera sul quale viaggiava il 58enne e ha intraversato l'auto sul ciglio della strada. Sul posto sono giunte due ambulanze della Misericordia di Lucca: una ha trasportato la conducente dell'auto al San Luca in stato di choc, ma non in pericolo di vita, mentre l'altra ha conservato la salma dell'uomo in attesa dell'autorizzazione da parte del magistrato. Per regolare il traffico sulla Statale del Brennero, rallentato per diverse ore, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.