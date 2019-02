Sast a lavoro, tre interventi su Apuane

(ANSA) - SERAVEZZA (LUCCA), 24 FEB - Giornata di lavoro per i volontari del Soccorso alpino attivati per soccorrere alpinisti in difficoltà. L'ultimo in ordine di tempo è stato il soccorso sulle Apuane, nella zona del Monte Pizzo d'Uccello, dove 3 escursionisti, in fase di discesa sono rimasti bloccati. Dopo un tentativo di raggiungerli con l'elicottero, impedito dal vento, una squadra del Sast è partita dalla stazione di Lucca per portare un paio di ramponi a uno dei componenti del gruppo che ne era sprovvisto e procedere poi al rientro in sicurezza. Nel pomeriggio era stato soccorso un altro alpinista scivolato per circa 200 metri mentre risaliva il canalone detto 'Vallone dell'inferno'. Sul posto una squadra da terra che lo ha raggiunto. L'uomo è ferito in modo non grave. Il primo allerta era scattato stamani alla stazione di Carrara e Lunigiana per un intervento alla Gabellaccia, presso Campocecina. Qui un alpinista emiliano, impegnato nella tecnica del 'dry tooling' è caduto per 15 metri, riportando una serie di traumi.