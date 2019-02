Investito moto, muore commissario pista

(ANSA) - CHIUSDINO (SIENA), 24 FEB - Un 55enne, commissario di pista in una gara regionale di motocross per amatori della Uisp, è morto nel pomeriggio nel motodromo di Chiusdino (Siena).

L'uomo è stato investito in pieno da una delle moto in gara improvvisamente 'impazzita'. Doriano Morandi, residente a Rignano sull'Arno (Firenze) è deceduto sul colpo. Secondo quanto ricostruito il motociclista, rimasto illeso, ha perso il controllo della moto che è 'partita' in direzione del 55enne che era a bordo pista investendolo in pieno. Immediati i soccorsi, era stato allertato anche il Pegaso, ma per il commissario di gara non c'è stato niente da fare: l'impatto è stato violentissimo e lui è deceduto sul colpo. La gara è stata sospesa, sul posto sono arrivati i carabinieri incaricati dal pm di turno di svolgere le indagini.

La pista del motodromo è stata sequestrata.