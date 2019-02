Spaccate tra Empoli e Pistoia, 2 arresti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 23 FEB - Due arresti eseguiti dai carabinieri di Empoli (Firenze) per furti con 'spaccata' in bar e tabaccherie. I militari hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip di Pistoia nei confronti di due romeni di 21 e 24 anni accusati di aver 'colpito' sei bar tabacchi tra Cerreto Guidi (Firenze), Larciano, Lamporecchio e Serravalle (Pistoia) a fine 2018.

L'indagine partì da un carabiniere che notò in un bar due soggetti entrati esclusivamente per fare una specie di sopralluogo. Così scattarono servizi di osservazione, controllo e pedinamento per monitorare i loro movimenti. L'attività dell'Arma otteneva subito risultati. Uno dei due, in compagnia di un complice di 28 anni, fu arrestato la notte del 23 novembre 2018 dopo aver sfondato la vetrina e svaligiato una tabaccheria a Lamporecchio. Poi altre indagini hanno consentito di scoprire che i tre erano responsabili di altri cinque furti.