Meningite: bimbo in rianimazione a Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Un bambino di 8 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze colpito da una forma di meningite. Secondo quanto comunicato dai sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Il bimbo vive in Mugello.



Il bambino, residente a Dicomano (Firenze), è arrivato all'ospedale nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo quanto appreso è stato colpito da un meningococco di tipo B, nonostante fosse stato vaccinato sia per il tipo B sia per il C. Intanto l'Azienda sanitaria ha già avviato la profilassi per i familiari e le persone che hanno avuto più contatti stretti con il bimbo, profilassi che chiaramente verrà 'offerta' soprattutto ai compagni di classe e della scuola del Mugello da lui frequentata.