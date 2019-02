Maltempo: cade grossa pianta sull'Amiata

(ANSA) - GROSSETO, 23 FEB - I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono a lavoro a causa del forte vento che sta creando problemi in varie zone della provincia. In piazza Bellavista, a Castel del Piano una pianta ad alto fusto di grosse dimensioni è caduta nella scarpata esterna a ridosso della cinta muraria, senza coinvolgere persone ma danneggiando parte della copertura e il terrazzamento di un'abitazione. Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico comunale ed è stato informato anche il sindaco e il responsabile della protezione civile dell'Unione dei comuni. Interdetto l'accesso dell'area del terrazzamento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Cinque auto sono invece andate completamente distrutte nella zona di Neghelli a Orbetello. Il fuoco, partito da una delle auto, proprio a causa del forte vento ha attaccato e distrutto anche le altre. Sul posto polizia municipale e carabinieri.

Allertato in un primo momento il personale dell'Asl ma non sono stati registrati danni a persone.