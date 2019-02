Carnevale Viareggio dedicato a Emergency

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 23 FEB - E' stato dedicato ad Emergency, con la presenza della presidente Rossella Miccio, il terzo corso mascherato del Carnevale di Viareggio (Lucca), che si è svolto questo pomeriggio con i carri allegorici che hanno sfilato sui viali a mare nonostante il vento freddo. Ospite d'onore è stata l'attrice Laura Chiatti protagonista, tra l'altro, del film 'Un'avventura', uscito nelle sale cinematografiche in questi giorni. A conclusione della sfilata dei carri uno spettacolo pirotecnico straordinario. Domani festa in Cittadella a partire dalle 15. Il quarto corso mascherato è in programma domenica 3 marzo.