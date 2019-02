Al Meyer open day per bimbi e famiglie

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Una grande festa, tutta dedicata ai bambini: è questo 'Il Meyer per amico', l'open day in corso oggi all'ospedale pediatrico fiorentino, con un programma di attività pensate su misura per i più piccoli. All'ingresso dell'ospedale ci sono bolle di sapone giganti. Tra le altre iniziative, i vigili del fuoco, presenti con mezzi di soccorso, animano il parco attorno alla struttura. Ci sono poi il 'villaggio natura' curato dai carabinieri forestali e la squadra a cavallo della polizia di Stato. E ancora, carrozze trainate dagli asinelli dell'Arciasino. Nel pomeriggio è la volta della Fondazione Fiorentina, con la visita di alcuni giocatori viola.

Girando per l'ospedale sarà possibile incontrare musicisti, clown e gli amici a quattro zampe della pet therapy. Madrina dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Meyer, Cristina D'Avena. L'assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi ha ricordato che sono 11,150 milioni le risorse statali messe a disposizione dalla Regione per l'ospedale Meyer.