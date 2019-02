Serie A: Milan-Empoli 3-0

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Milan batte Empoli 3-0 (0-0) nell'anticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato a Milano. I gol del successo dei rossoneri, che salgono a 45 punti (e vanno a -1 dall'Inter) in classifica, sono stati messo a segno tutti nel secondo tempo: Piatek al 4', Kessie al 6' e Castillejo al 22'. Annullati un gol ciascuno a Paquetà - nel primo con l'ausilio della Var - per fuorigioco, e a Borini nel finale - per fuorigioco attivo di Cutrone - che ha ostacolato un avversario.