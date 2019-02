Principio rogo locale ospedale Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 22 FEB - Un principio di incendio in un locale de poliambulatorio dell'ospedale di Livorno, che in quel momento era chiuso al pubblico e senza che vi fossero persone, ha richiesto comunque l'intervento dei vigili del fuoco.

L'allarme è scattato in serata all'interno del poliambulatorio ospedaliero di Livorno, in viale Alfieri. Si è trattato di un principio di incendio di tipo "covante", cioè con poca produzione di fiamma, spiegano dal comando Vvf, che ha interessato un laboratorio odontoiatrico e ha coinvolto un banco di lavorazione senza creare danni strutturali. Il personale intervenuto ha provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza gli ambienti. A originare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito, confermano dalla Asl spiegando che il laboratorio odontotecnico ha riportato danni ad ora non quantificabili. Nessun problema invece per il resto della struttura.