Muore collezionista armi,ne ha oltre 100

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Intervento degli artificieri in un'abitazione a Sesto Fiorentino (Firenze) per mettere in sicurezza la collezione di armi di un 62enne deceduto ieri per cause naturali. Secondo quanto emerso, nell'abitazione sono state trovate oltre 100 armi, tra cui pistole, fucili e anche alcune bombe a mano e altri residuati bellici. Sul posto la polizia municipale di Sesto Fiorentino e la polizia di Stato.

Secondo quanto emerso, l'uomo, affetto da una grave patologia, era un appassionato di armi di varie epoche.

Accertamenti sono in corso per verificare che tutte fossero detenute tutte in modo legale. Previsto per oggi un nuovo sopralluogo degli artificieri, per escludere che all'interno della casa siano presenti altri ordigni, oltre a quelli che sono già stati messi in sicurezza e portati via.