Fiorentina: Pioli, settimana importante

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - "Con la partita di domenica contro l'Inter si apre una settimana importante, ci arriviamo bene mentalmente e fisicamente, consapevoli delle difficoltà che incontreremo, ma anche delle nostre potenzialità". Così Stefano Pioli, aspettando la sfida con l'Inter di domenica al Franchi, che precederà la semifinale d'andata della Coppa Italia il 27 febbraio contro l'Atalanta. "L'Inter è probabilmente adesso la squadra più in forma - ha evidenziato il tecnico viola -. Per mia fortuna, tranne Pezzella e Mirallas, ho tutti a disposizione". Fra questi, Federico Chiesa, che anche domenica sarà capitano ed è reduce dalle polemiche innescate dal presidente della Spal, poi scusatosi. "Federico deve continuare così, concentrato, dentro e fuori dal campo. Sta diventando sempre più forte, subisce tanti colpi, non è un simulatore. Mi riferisco agli attacchi che ha ricevuto nel girone d'andata e domenica scorsa, anche da ex calciatori".