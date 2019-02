Vaccini: copertura bambini oltre il 95%

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Superata in Toscana nel 2018 la soglia del 95% per le vaccinazioni pediatriche, obiettivo raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità per ottenere la cosiddetta 'immunità di gregge'. Dati negativi soltanto per il meningococco C. I risultati sulle vaccinazioni sono stati presentati dall'assessore toscano al Diritto alla salute Stefania Saccardi, insieme al nuovo calendario vaccinale che integra le disposizioni introdotte dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Per quanto riguarda le vaccinazioni dei bambini a 24 mesi di età, la Toscana ha raggiunto il 96,8% per l'esavalente (nel 2017 era al 95,7%) e il 95,3% per morbillo, parotite e rosolia (al 93,5% nel 2017).

Trend in crescita anche per varicella (89,1% a fronte dell'87% del 2017), pneumococco (92,5% rispetto al 90,3% del 2017), e meningococco B (79,8% a fronte del 72,9 del 2017). In calo invece la copertura vaccinale per meningococco C che nel 2018 cala al 91% dal 92,7% dell'anno precedente.