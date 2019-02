Opera Gormley da Uffizi annuncia mostra

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Un uomo in piedi, sul bordo della terrazza degli Uffizi, affacciato su piazza della Signoria a Firenze: è Event Horizon, scultura in fibra di vetro di Antony Gormley, che annuncia l'apertura, il 26 febbraio, della mostra 'Essere' nella Galleria delle statue e delle pitture agli Uffizi. L'esposizione è in programma fino al 26 maggio.

Event Horizon è tra i lavori più celebri dello scultore londinese ed è stata, negli anni, 'ospite' delle cime di alcuni degli edifici più alti del mondo: l'Empire State Building a New York, grattacieli di Londra, Rio, San Paolo e Hong Kong.