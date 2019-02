It-Fr Marittimo, presentazione IV avviso

Cinque eventi, tra marzo e aprile 2019, per presentare il IV avviso di Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020 - Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fesr, Fondo europeo per lo sviluppo regionale - che permetterà di finanziare progetti per l'acquisizione di servizi da parte delle imprese, per una migliore mobilità regionale e per il monitoraggio della qualità dell'aria nei porti. Quasi 100 i progetti finanziati con i primi tre avvisi.

L'evento di lancio del IV avviso per la selezione dei progetti - che sarà pubblicato sul sito del Programma (sezione 'Avvisi') -, è stato organizzato a Tolone l'8 marzo 2019. Seguiranno poi gli incontri a Genova il 14 marzo, a Livorno il 21 marzo alla Camera di commercio industria e artigianato della Maremma e del Tirreno (piazza del Municipio 48), il 26 marzo a Cagliari e la prima settimana di aprile a Bastia.

Sul sito http://interreg-maritime.eu/-/livorno-presentazione-del-iv-avviso sarà disponibile il form per l'iscrizione all'evento di Livorno.