Fanno esplodere bancomat, danni a case

(ANSA) - BARBERINO TAVERNELLE (FIRENZE), 20 FEB - Fatto esplodere nella notte lo sportello bancomat della Banca di Cambiano in piazza in piazza Brandi a Marciana, nel comune di Barberino Tavarnelle (Firenze). La deflagrazione, provocata con esplosivo artigianale, ha danneggiato la sede della banca, dichiarata inagibile. Lievi danni anche alle abitazioni vicine. Portato via dai malviventi il denaro all'interno del bancomat, al momento in corso di quantificazione. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.